Casal acusado de matar homem com facadas e pedrada será julgado em SC

O casal acusado de matar um homem com golpes de faca e uma pedrada na cabeça será julgado na comarca de Quilombo, no Oeste de Santa Catarina, nesta segunda-feira (12). O crime aconteceu na madrugada de 14 de julho de 2024, em um bar às margens da rodovia SC-157, no bairro Santa Inês.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante.

