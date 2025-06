Casal assassinado em SC: mulher foi esfaqueada pelas costas com filho no colo, diz polícia A Polícia Civil revelou novos detalhes sobre o casal assassinado em Abelardo Luz, no Oeste do estado, no fim de semana; o principal... ND Mais|Do R7 09/06/2025 - 10h16 (Atualizado em 09/06/2025 - 10h16 ) twitter

A Polícia Civil divulgou novos detalhes sobre o casal assassinado em Abelardo Luz, no Oeste de Santa Catarina. O crime ocorreu no sábado (7), na frente de uma criança de apenas 4 anos. De acordo com as autoridades, uma mulher de 42 anos, pegou o filho no colo, quando foi surpreendida por golpes de faca pelas costas. O companheiro dela, de 43 anos, também foi morto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico caso.

