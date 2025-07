Casal baleado em Florianópolis: polícia acredita em acerto de contas por tráfico de drogas Homem, de 35 anos, tentou se livrar de uma bolsa com drogas no momento em que foi atingido; Polícia Civil acredita em acerto de contas... ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 09h38 (Atualizado em 11/07/2025 - 09h38 ) twitter

Uma das vítimas do casal baleado ao lado de um shopping, na região central de Florianópolis, na noite dessa quarta-feira (9), foi autuada por tráfico de drogas nesta quinta-feira (10). Ao lado de onde as vítimas foram atingidas, a Polícia Civil de Santa Catarina localizou uma bolsa com entorpecentes em grande quantidade, indício de que a droga seria comercializada.

Para mais detalhes sobre este caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

