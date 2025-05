Casal brasileiro é um dos primeiros a receber bênção de Papa Leão XVI; ‘Dia histórico’ Momento ocorreu durante primeira audiência geral do Papa Leão XVI ND Mais|Do R7 25/05/2025 - 06h55 (Atualizado em 25/05/2025 - 06h55 ) twitter

O casal brasileiro Fábio Fernando Gomes, de 30 anos, e Juliana Martins Duarte Gomes, de 28, viveu um momento inesquecível na última quarta-feira (21) durante a primeira audiência geral do Papa Leão XVI, realizada na Praça de São Pedro, no Vaticano. Fábio relatou nas redes sociais a emoção de estar entre os primeiros casais, e possivelmente os primeiros brasileiros, a receber a bênção especial aos recém-casados do novo pontífice.

Para saber mais sobre este dia histórico e a emocionante experiência do casal, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

