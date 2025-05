Casal de 31 anos morre a caminho de jogo de futsal em acidente gravíssimo na BR-282, em SC Flávia Cristina Stein e Franklin Adrian Schappo estavam a caminho da partida da Série Prata; acidente gravíssimo entre Corolla e Polo... ND Mais|Do R7 18/05/2025 - 23h03 (Atualizado em 18/05/2025 - 23h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um acidente gravíssimo resultou na morte de Flávia Cristina Stein e Franklin Adrian Schappo, ambos de 31 anos, por volta das 18h de sábado (17), na BR-282, próximo ao município de Pinhalzinho, no Oeste de Santa Catarina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão frontal envolveu um Toyota/Corolla e um Volkswagen/Polo. A ocorrência contou com o apoio de equipes de resgate de Pinhalzinho, Modelo e Saudades.

Para mais detalhes sobre essa tragédia que comoveu a região, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Proposta de alteração de nome do campus da UFSC é alvo de repúdio

VÍDEOS: Duas pessoas morrem após veleiro mexicano colidir com a Ponte do Brooklyn em Nova York

Sortudos da Mega-Sena! Apostadores de SC embolsam milhares em prêmio sorteado neste sábado