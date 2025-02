Casal de Blumenau guarda histórias e momentos inusitados de viagem de carro até a Argentina Maria Eduarda Boaventura e Roberto Butzke Jantsch decidiram explorar o norte da Argentina a bordo de um carro, e voltaram cheios de... ND Mais|Do R7 23/01/2025 - 09h47 (Atualizado em 23/01/2025 - 09h47 ) twitter

Um casal Blumenau conheceu belas paisagens em uma viagem de carro até a Argentina, que reuniu perrengues e boas histórias para contar. Maria Eduarda Boaventura, de 30 anos, e Roberto Butzke Jantsch, 31, compartilham suas aventuras em um perfil no Instagram chamado “Role Me Xame”, com dicas e lugares incríveis por onde passam.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa incrível jornada!

