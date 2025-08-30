Logo R7.com
Casal de influenciadores flagrados com milhões em drogas em SC é denunciado pelo MP

Além de condenação por tráfico de drogas, Ministério Público quer que casal de influenciadores paguem R$ 50 mil por danos morais coletivos...

O casal de influenciadores flagrado com mais de 175 kg de cocaína e 12,7 kg de crack no dia 18 de agosto em Balneário Camboriú foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina. O homem, Julian Feitosa, está preso na Canhanduba, enquanto a mulher, Isabella Polli, responde em liberdade.

