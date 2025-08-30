Casal de influenciadores flagrados com milhões em drogas em SC é denunciado pelo MP Além de condenação por tráfico de drogas, Ministério Público quer que casal de influenciadores paguem R$ 50 mil por danos morais coletivos... ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 22h57 (Atualizado em 29/08/2025 - 22h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O casal de influenciadores flagrado com mais de 175 kg de cocaína e 12,7 kg de crack no dia 18 de agosto em Balneário Camboriú foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina. O homem, Julian Feitosa, está preso na Canhanduba, enquanto a mulher, Isabella Polli, responde em liberdade.

Saiba mais sobre este caso chocante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Clientela fidelizada’: motel com suítes de luxo está à venda por R$ 6,2 milhões em SC

Aeroporto de Blumenau poderá receber aviões maiores após ampliação

Estádios de futebol em Santa Catarina adotam medida inédita para proteger mulheres: ‘Não é Não’