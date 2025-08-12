Casal é apontado por morte brutal de adolescente em SC Investigação aponta que dívida de R$ 500 teria motivado o crime em Criciúma; suspeito foi preso em área rural na cidade de Gravataí... ND Mais|Do R7 11/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 22h18 ) twitter

A Polícia Civil concluiu a investigação sobre a morte brutal de uma adolescente de 16 anos, assassinada a tiros em maio de 2023, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. Três pessoas foram indiciadas, entre elas o homem apontado como autor do crime — preso no início de agosto em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre — e a esposa dele, que responde em liberdade.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

