Casal é apontado por morte brutal de adolescente em SC

Investigação aponta que dívida de R$ 500 teria motivado o crime em Criciúma; suspeito foi preso em área rural na cidade de Gravataí...

ND Mais|Do R7

A Polícia Civil concluiu a investigação sobre a morte brutal de uma adolescente de 16 anos, assassinada a tiros em maio de 2023, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. Três pessoas foram indiciadas, entre elas o homem apontado como autor do crime — preso no início de agosto em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre — e a esposa dele, que responde em liberdade.

