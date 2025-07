Casal e mulher estão entre as vítimas da colisão violenta na BR-282, em SC Grave acidente entre uma caminhonete e um caminhão ocorreu no fim da tarde de domingo (27), na BR-282, em Nova Erechim; filho do casal... ND Mais|Do R7 29/07/2025 - 01h37 (Atualizado em 29/07/2025 - 01h37 ) twitter

Foram identificadas como Jaúna Lau da Silva, de 29 anos, Claudete Bee, de 51, e Maurício Silva, de 32, as vítimas de um trágico acidente registrado no fim da tarde de domingo (28), na BR-282, em Nova Erechim, no Oeste de Santa Catarina. Jaúna e Maurício eram casados e estavam com o filho de 11 anos na caminhonete Chevrolet S10, que colidiu com um caminhão por volta das 17h15, na localidade de Linha Suspiro.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

