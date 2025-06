Casal é preso por maus-tratos e cárcere privado em lar clandestino em Joinville Há mais de 45 registros de boletins de ocorrências em razão das suspeitas de prática de crime de maus-tratos e irregularidades na casa... ND Mais|Do R7 13/06/2025 - 07h56 (Atualizado em 13/06/2025 - 07h56 ) twitter

Um casal foi preso nesta quinta-feira (12), em Joinville, no bairro Atiradores, por suspeita de maus-tratos e cárcere privado contra dois idosos, uma pessoa com deficiência física e uma portadora de deficiência mental. As vítimas eram mantidas na casa sem autorização dos órgãos públicos.

Para mais detalhes sobre essa grave situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

