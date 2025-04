Casal é salvo pela janela durante incêndio que destruiu casa em Timbó Grande O homem e a mulher apresentaram queimaduras por conta do incêndio; casal foi resgatado pela janela na madrugada desta sexta-feira (... ND Mais|Do R7 11/04/2025 - 21h45 (Atualizado em 11/04/2025 - 21h45 ) twitter

Na madrugada desta sexta-feira (11), uma casa foi completamente destruída por um incêndio em Timbó Grande, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Um casal que estava no local foi resgatado pela janela da residência.

