Casal envolvido em atropelamento de ciclista na SC-108 se apresenta à polícia

O casal envolvido no atropelamento de um jovem de 19 anos, em Blumenau, se apresentou à Delegacia de Polícia no início da tarde desta quarta-feira (2). Após o acidente, registrado há cinco dias no km 80 da SC-108, eles fugiram sem prestar socorro à vítima, que teve a morte confirmada no local.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

