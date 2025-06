Casal morre após carro cair de ponte de madeira no Sul de SC; dois adolescentes sobrevivem Vítimas ficaram presas entre as ferragens e morreram no local; dois adolescentes de 15 anos que também estavam no carro foram socorridos... ND Mais|Do R7 09/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 09/06/2025 - 20h56 ) twitter

O casal Dircélia Batista Damasio, de 64 anos, e Valtair Damasio, de 71 anos, foi identificado como as vítimas que morreram em um acidente de carro no Sul do estado. O caso aconteceu na cidade de Gravatal, na noite do último sábado (7). Segundo a Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu na ponte de madeira do bairro São Roque. Um veículo modelo Corolla, com placas do município de Jaguaruna, teria caído da ponte e ficado com a parte frontal submersa.

