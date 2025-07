Casal morre em acidente de moto no dia em que completavam 27 anos na Grande Florianópolis Gregory e Nicolly sofreram acidente fatal na BR-101, em São José, após comemorarem juntos o aniversário; os dois haviam nascido no... ND Mais|Do R7 23/07/2025 - 04h37 (Atualizado em 23/07/2025 - 04h37 ) twitter

Um casal, identificado como Gregory Mayllon Silva Pantoja e Nicolly Morais de Melo, morreu no dia em que ambos completaram 27 anos, no último domingo (20), após um acidente de moto no km 209 da BR-101, em São José, na Grande Florianópolis. Os dois voltavam das comemorações do aniversário quando o tombamento do veículo, seguido de queda, tirou suas vidas por volta das 22h30.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

