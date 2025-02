Casal suspeito de matar idosa com tesoura cravada no pescoço é preso em SC Dupla foi presa no Centro de São Francisco do Sul; vítima morta com tesoura no pescoço já havia perdido filhos assassinados ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 14h06 (Atualizado em 11/02/2025 - 14h06 ) twitter

O casal suspeito de matar uma idosa em São Francisco do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina, foi preso na manhã desta terça-feira (11), na região central da cidade. O crime aconteceu no dia 19 de dezembro do ano passado, e a vítima foi morta com uma tesoura cravada no pescoço.

