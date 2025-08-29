Logo R7.com
Casamento de Taylor Swift em Criciúma? Prefeitura entra na onda e sugere locais para cerimônia

Fãs da cantora reagiram com humor à lista de cenários para o casório; catedral, parques e até estádio estão entre as opções sugeridas...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A cantora Taylor Swift está noiva do jogador de futebol americano, Travis Kelce. O anúncio foi feito pela artista, nas redes sociais, na última terça-feira (26). Para entrar na onda do casório, a Prefeitura de Criciúma fez uma postagem no Instagram com possíveis lugares para os noivinhos oficializarem a união no município Sul catarinense.

