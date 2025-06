‘Casamento do Século’ tem ampliação no acesso a inscrições e local da cerimônia divulgado Com o período de inscrição encerrando na próxima segunda-feira, casais também podem se cadastrar na Secretaria Municipal de Assistência... ND Mais|Do R7 17/06/2025 - 08h36 (Atualizado em 17/06/2025 - 08h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Prefeitura de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, alerta os casais interessados em participarem do ‘Casamento Centenário’, que o período de inscrições se encerra na próxima segunda-feira (23). A ação, que será realizada no dia 1º de agosto, também teve o local da cerimônia divulgado, que será no Centro de Eventos Flor de Lis. Durante esta última semana, as inscrições podem ser feitas também na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada no 1º piso do Paço Municipal Marcos Rovaris.

Para mais informações e detalhes sobre como participar, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Com verba pública, deputados do PL bancam série conservadora com R$ 2,6 mi

Dinheiro some de contas após instabilidade no Pix e revolta clientes da Caixa: ‘Cadê o saldo?’

Buscas por homem desaparecido em mata de SC entram no quarto dia com apoio de drones e cães