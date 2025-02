Casan admite desativar estrutura que rompeu há quatro anos na Lagoa da Conceição Casan admitiu que trabalha para desativar a estrutura que desastrosamente rompeu, em janeiro de 2021, na Lagoa da Conceição ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 11h47 (Atualizado em 29/01/2025 - 11h47 ) twitter

A Casan (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) admite desativar a lagoa de evapoinfiltração na Lagoa da Conceição, que há cerca de quatro anos rompeu em um desastroso incidente.

