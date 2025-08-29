Casan estima R$ 60 bilhões para universalizar saneamento em SC
Investimentos de R$ 60 bilhões e parcerias público-privadas são apontados como caminho para universalizar esgoto em SC
O presidente da Casan, Edson Moritz, afirmou durante o seminário sobre saneamento básico promovido pelo jornal ND, na quinta-feira (28), que o desafio para universalizar a cobertura de esgoto em Santa Catarina exige um investimento estimado em R$ 60 bilhões. Em Florianópolis, esse valor chega a R$ 20 bilhões. Diante da magnitude da demanda, a companhia contratou a FGV (Fundação Getúlio Vargas) como consultoria especializada para auxiliar na definição de estratégias que viabilizem os investimentos, com ênfase em parcerias público-privadas.
