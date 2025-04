Caso de estudante de medicina desaparecido no Paraguai levanta suspeita de tráfico humano Ricardo desaparecido saiu do Paraguai em16 de abril e desembarcou em Moscou no dia 17 e, desde então, não deu notícias ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 01h39 (Atualizado em 25/04/2025 - 01h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O sumiço do Ricardo Castro Rocha, de 25 anos, é investigado por autoridades do Brasil e Paraguai. O estudante de medicina desaparecido saiu do apartamento onde morava em Ciudad del Este em 15 de abril. Na mesma noite, o jovem pegou um voo com destino à Rússia.

Para saber mais sobre este caso intrigante e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Torta suspeita coloca três da mesma família em estado grave na UTI em MG

Sul de SC confirma primeiro caso de chikungunya em 2025

Caxias anuncia a contratação de ex-técnico do Figueirense