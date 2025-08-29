Caso de professora que morreu em atropelamento ganha novo capítulo em SC
Marli morreu após ser atropelada em 19 de março, na cidade de Três Barras; segundo o MPSC, o homem ainda teria atropelado outras duas...
A morte da professora Marli Lother, que comoveu a comunidade de Três Barras, no Planalto Norte catarinense, teve um novo desdobramento. A Justiça acatou a denúncia do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) e o caso deve ir a júri popular. A decisão ainda está sujeita a análise de recurso da defesa.
A morte da professora Marli Lother, que comoveu a comunidade de Três Barras, no Planalto Norte catarinense, teve um novo desdobramento. A Justiça acatou a denúncia do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) e o caso deve ir a júri popular. A decisão ainda está sujeita a análise de recurso da defesa.
Para mais detalhes sobre este caso que chocou a comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre este caso que chocou a comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: