Caso de professora que morreu em atropelamento ganha novo capítulo em SC Marli morreu após ser atropelada em 19 de março, na cidade de Três Barras; segundo o MPSC, o homem ainda teria atropelado outras duas... ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 04h37 (Atualizado em 29/08/2025 - 04h37 ) twitter

A morte da professora Marli Lother, que comoveu a comunidade de Três Barras, no Planalto Norte catarinense, teve um novo desdobramento. A Justiça acatou a denúncia do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) e o caso deve ir a júri popular. A decisão ainda está sujeita a análise de recurso da defesa.

Para mais detalhes sobre este caso que chocou a comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

