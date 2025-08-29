Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Caso de professora que morreu em atropelamento ganha novo capítulo em SC

Marli morreu após ser atropelada em 19 de março, na cidade de Três Barras; segundo o MPSC, o homem ainda teria atropelado outras duas...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A morte da professora Marli Lother, que comoveu a comunidade de Três Barras, no Planalto Norte catarinense, teve um novo desdobramento. A Justiça acatou a denúncia do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) e o caso deve ir a júri popular. A decisão ainda está sujeita a análise de recurso da defesa.

Para mais detalhes sobre este caso que chocou a comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.