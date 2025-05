Caso de ‘talaricagem’ dentro de facção criminosa vai a julgamento em Santa Catarina Segundo a denúncia do Ministério Público, membro de facção criminosa foi morto por se relacionar com a ex-companheira de outro integrante... ND Mais|Do R7 22/05/2025 - 20h36 (Atualizado em 22/05/2025 - 20h36 ) twitter

Um caso de “talaricagem” dentro de uma facção criminosa catarinense é julgado pelo Tribunal de Júri em Palhoça, na Grande Florianópolis, nestas quinta (22) e sexta-feira (23), com início às 9h em ambos os dias. Segundo a denúncia do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina), quatro homens estão envolvidos no homicídio de um “talarico” que fazia parte da organização criminosa PGC (Primeiro Grupo Catarinense).

