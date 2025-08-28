Caso do corpo congelado em SC: 6 pontos para entender o crime que vai a julgamento hoje
Cláudia Hoeckler é acusada de matar o marido, Valdemir Hoeckler, de 52 anos, em Lacerdópolis, no Meio-Oeste
O julgamento de Cláudia Tavares Hoeckler, acusada de assassinar o marido, Valdemir Hoeckler, de 52 anos, e esconder o corpo em um freezer em Lacerdópolis, começa às 9h desta quinta-feira (28) na Câmara de Vereadores de Capinzal, no Meio-Oeste catarinense.
O julgamento de Cláudia Tavares Hoeckler, acusada de assassinar o marido, Valdemir Hoeckler, de 52 anos, e esconder o corpo em um freezer em Lacerdópolis, começa às 9h desta quinta-feira (28) na Câmara de Vereadores de Capinzal, no Meio-Oeste catarinense.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso intrigante!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso intrigante!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: