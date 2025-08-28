Logo R7.com
Caso do corpo congelado em SC: 6 pontos para entender o crime que vai a julgamento hoje

Cláudia Hoeckler é acusada de matar o marido, Valdemir Hoeckler, de 52 anos, em Lacerdópolis, no Meio-Oeste

ND Mais|Do R7

O julgamento de Cláudia Tavares Hoeckler, acusada de assassinar o marido, Valdemir Hoeckler, de 52 anos, e esconder o corpo em um freezer em Lacerdópolis, começa às 9h desta quinta-feira (28) na Câmara de Vereadores de Capinzal, no Meio-Oeste catarinense.

