Caso do corpo congelado em SC: 6 pontos para entender o crime que vai a julgamento hoje Cláudia Hoeckler é acusada de matar o marido, Valdemir Hoeckler, de 52 anos, em Lacerdópolis, no Meio-Oeste ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 28/08/2025 - 19h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O julgamento de Cláudia Tavares Hoeckler, acusada de assassinar o marido, Valdemir Hoeckler, de 52 anos, e esconder o corpo em um freezer em Lacerdópolis, começa às 9h desta quinta-feira (28) na Câmara de Vereadores de Capinzal, no Meio-Oeste catarinense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso intrigante!

Leia Mais em ND Mais:

Usina mais antiga de SC entra em negociação para ganhar parque

As quatro infrações que motivaram a ordem para demolir o Bar do Boni em Florianópolis

O que Santa Catarina fez para reduzir em 95% o número de mortes por dengue em 2025