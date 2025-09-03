Caso Isadora: oficial de cartório acusado de matar namorada vai a júri popular no Litoral de SC Julgamento que inicia nesta quarta-feira (3), em Imbituba, pode durar até três dias; modelo tinha 22 anos quando foi morta em 2018,... ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 20h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O oficial de cartório acusado de matar a namorada Isadora Viana Costa vai a júri popular na manhã desta quarta-feira (3), às 8h, no Fórum da Comarca de Imbituba. Ele é suspeito de ter assassinado a modelo com violentos golpes abdominais, após um desentendimento do casal ocorrido em 8 de maio de 2018.

Saiba mais sobre este caso chocante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Portos e ferrovias em SC: a estratégia de Jorginho Mello para competir com outros estados

Blumenau abre processo seletivo com benefícios e salários de mais de R$ 4 mil

De campeão olímpico a corretor: ex-atleta aposta em imóveis milionários em SC