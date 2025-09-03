Caso Isadora: oficial de cartório acusado de matar namorada vai a júri popular no Litoral de SC
Julgamento que inicia nesta quarta-feira (3), em Imbituba, pode durar até três dias; modelo tinha 22 anos quando foi morta em 2018,...
O oficial de cartório acusado de matar a namorada Isadora Viana Costa vai a júri popular na manhã desta quarta-feira (3), às 8h, no Fórum da Comarca de Imbituba. Ele é suspeito de ter assassinado a modelo com violentos golpes abdominais, após um desentendimento do casal ocorrido em 8 de maio de 2018.
