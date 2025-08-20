Caso Moisés: após morte de criança, MPSC expõe falta de conselhos tutelares em Florianópolis Prefeitura de Florianópolis informou que pretende criar uma nova unidade do serviço e que nenhum serviço municipal foi acionado pelo... ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 01h37 (Atualizado em 20/08/2025 - 01h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Órgãos de proteção envolvidos no caso Moisés Falk Silva, criança de 4 anos morta em Florianópolis — cujo padrasto foi preso após menino chegar no hospital sem vida e com hematomas no domingo (17) — serão investigados pelo MPSC (Ministério Público de Santa Catarina). Após a morte, o MPSC apontou, na segunda-feira (18), que a capital não possui Conselhos Tutelares suficientes. A Prefeitura de Florianópolis informou que serviços municipais não foram acionados no caso de Moisés pelo Conselho Tutelar Sul, que abrange o bairro Carianos, onde o menino morava.

Para entender melhor a situação e as implicações desse caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

JP vai jogar? Onde assistir ao vivo Operário x Avaí pela Série B

Rodoviária de cidade litorânea de SC volta ao antigo endereço após reforma

Doação de órgãos de jovem motociclista em SC emociona e reforça importância do tema