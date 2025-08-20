Caso Moisés: após morte de criança, MPSC expõe falta de conselhos tutelares em Florianópolis
Prefeitura de Florianópolis informou que pretende criar uma nova unidade do serviço e que nenhum serviço municipal foi acionado pelo...
Órgãos de proteção envolvidos no caso Moisés Falk Silva, criança de 4 anos morta em Florianópolis — cujo padrasto foi preso após menino chegar no hospital sem vida e com hematomas no domingo (17) — serão investigados pelo MPSC (Ministério Público de Santa Catarina). Após a morte, o MPSC apontou, na segunda-feira (18), que a capital não possui Conselhos Tutelares suficientes. A Prefeitura de Florianópolis informou que serviços municipais não foram acionados no caso de Moisés pelo Conselho Tutelar Sul, que abrange o bairro Carianos, onde o menino morava.
