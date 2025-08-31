Caso Moisés: mãe sabia dos maus-tratos contra filho, indica investigação
Delegado afirma que mãe da criança morta em Florianópolis tinha conhecimento das agressões praticadas pelo padrasto
A Polícia Civil de Santa Catarina afirmou que a mãe de Moisés Falk da Silva, de 4 anos, sabia dos maus-tratos sofridos pelo filho. A criança morreu em 17 de agosto, em Florianópolis. A informação foi confirmada pelo delegado Alex Bonfim à NDTV RECORD.
