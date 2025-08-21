Logo R7.com
Caso Moisés: prefeitura abre investigação sobre conduta do Conselho Tutelar em Florianópolis

Em maio, o menino deu entrada no Hospital Infantil Joana de Gusmão com hematomas compatíveis com sinais de agressão e o caso foi encaminhado...

ND Mais|Do R7

A Prefeitura de Florianópolis, por meio da Controladoria-Geral do Município, instaurou, nesta quarta-feira (20), uma sindicância para investigar a atuação do Conselho Tutelar no caso da criança morta em Florianópolis.

Para entender todos os detalhes dessa investigação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

