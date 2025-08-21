Caso Moisés: prefeitura abre investigação sobre conduta do Conselho Tutelar em Florianópolis Em maio, o menino deu entrada no Hospital Infantil Joana de Gusmão com hematomas compatíveis com sinais de agressão e o caso foi encaminhado... ND Mais|Do R7 21/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 21/08/2025 - 06h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Prefeitura de Florianópolis, por meio da Controladoria-Geral do Município, instaurou, nesta quarta-feira (20), uma sindicância para investigar a atuação do Conselho Tutelar no caso da criança morta em Florianópolis.

Para entender todos os detalhes dessa investigação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Sou da paz’: vereador investigado por agredir esposa em SC chora e se manifesta na Câmara

Documento revela quanto influenciador preso receberia para guardar milhões em drogas em SC

Casal que vendia cachorros na OLX é indiciado por maus-tratos após morte de filhote em SC