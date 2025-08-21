Caso Moisés: prontuário revela crueldade sofrida por criança morta em Florianópolis
Moisés Falk Silva, de quatro anos, morreu no domingo (17); padrasto foi preso suspeito de maus-tratos
O prontuário médico de Moisés Falk Silva, criança de 4 anos morta em Florianópolis, aponta um histórico de machucados que indicavam maus-tratos. O padrasto do menino está preso desde domingo (17), data da morte, quando a criança chegou no hospital com hematomas no tórax e nas costas e uma mordida na bochecha.
