Caso Moisés: prontuário revela crueldade sofrida por criança morta em Florianópolis

Moisés Falk Silva, de quatro anos, morreu no domingo (17); padrasto foi preso suspeito de maus-tratos

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O prontuário médico de Moisés Falk Silva, criança de 4 anos morta em Florianópolis, aponta um histórico de machucados que indicavam maus-tratos. O padrasto do menino está preso desde domingo (17), data da morte, quando a criança chegou no hospital com hematomas no tórax e nas costas e uma mordida na bochecha.

Para entender todos os detalhes dessa trágica história e as implicações legais, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

