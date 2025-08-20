Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Caso Moisés: tudo que se sabe sobre a morte da criança vítima de violência em Florianópolis

Autista não verbal, vizinhos relatam que a criança aparecia com hematomas pelo corpo e que passava boa parte do tempo em casa, com...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Moisés Falk da Silva, de apenas quatro anos, foi levado para atendimento médico no domingo, 17 de julho, praticamente sem sinais vitais. Registros médicos mostram que a criança morta em Florianópolis foi submetida à violência durante meses. Autista não verbal, o menino tentou pedir ajuda antes de ser levado para a Upa do MultiHospital, no bairro Carianos. O padrasto, de 23 anos, está preso preventivamente por suspeita de agressão contra a criança. O Ministério Público de Santa Catarina investiga uma possível negligência no caso.

Para entender todos os detalhes dessa trágica história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.