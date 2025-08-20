Caso Moisés: tudo que se sabe sobre a morte da criança vítima de violência em Florianópolis
Autista não verbal, vizinhos relatam que a criança aparecia com hematomas pelo corpo e que passava boa parte do tempo em casa, com...
Moisés Falk da Silva, de apenas quatro anos, foi levado para atendimento médico no domingo, 17 de julho, praticamente sem sinais vitais. Registros médicos mostram que a criança morta em Florianópolis foi submetida à violência durante meses. Autista não verbal, o menino tentou pedir ajuda antes de ser levado para a Upa do MultiHospital, no bairro Carianos. O padrasto, de 23 anos, está preso preventivamente por suspeita de agressão contra a criança. O Ministério Público de Santa Catarina investiga uma possível negligência no caso.
