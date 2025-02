Caso Sex Night: 1ª audiência é realizada três meses após o homicídio em boate de Florianópolis Testemunhas de acusação e de defesa do segurança da boate foram ouvidas; próxima audiência terá depoimento dos réus ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 21h26 (Atualizado em 24/01/2025 - 21h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A primeira audiência sobre o homicídio na boate Sex Night, no Centro de Florianópolis, foi realizada na quinta-feira (23). O crime ocorreu no dia 8 de outubro de 2024, quando Thiago Kich de Melo, de 28 anos, foi morto em uma confusão na saída do estabelecimento.

Saiba mais sobre os detalhes desse caso impactante no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Confira os palpites do Grupo ND para a 4ª rodada do Campeonato Catarinense

Quem era o turista gaúcho de 37 anos que morreu após comer camarão em Florianópolis

Alef Manga está fora do clássico entre Avaí x Figueirense