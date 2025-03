Caso Thamily: motorista do carro em que jovem foi morta pela polícia é solto em Criciúma Investigado teve a prisão preventiva revogada na última sexta-feira (28); familiares de Thamily Venâncio Ereno realizaram um "ato pela... ND Mais|Do R7 31/03/2025 - 16h07 (Atualizado em 31/03/2025 - 16h07 ) twitter

O motorista do carro de aplicativo em que estava a jovem Thamily Venâncio Ereno, de 23 anos, quando foi morta por um tiro de uma agente da Polícia Civil de Santa Catarina, durante uma operação, teve a prisão preventiva revogada. A estudante de odontologia não resistiu após ser atingida no bairro São Sebastião, em Criciúma, no dia 21 de março. O caso Thamily está em investigação.

Para mais detalhes sobre este caso que tem gerado grande repercussão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

