Caso Vitória: família desaprova reconstituição do crime e contesta versão de Maicol Reconstituição do caso Vitória usou scanner 3D, drones e figurantes para traçar os últimos passos da adolescente antes da morte ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 21h20 (Atualizado em 25/04/2025 - 21h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Mais de 50 policiais se mobilizaram na reconstituição do caso Vitória na quinta-feira (24), em Cajamar, Grande São Paulo. A família da vítima, que havia exigido o procedimento, criticou a falta de dois locais cruciais na simulação.

Para entender todos os detalhes e as críticas da família sobre a reconstituição, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Homem que estava desaparecido é encontrado morto em SC; carro da vítima foi incendiado

Stammtisch em Blumenau promete agitar a cidade neste sábado; veja o que muda no trânsito

Condenado por estuprar crianças de 6 e 9 anos é preso em bar no Oeste de SC