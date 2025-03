Caso Vitória: jovem assassinada comemorava emprego novo, era corinthiana e sonhava ser mãe Vitória Regina, de 17 anos, era a caçula de seis irmãos e compartilhava seus sonhos nas redes sociais; dias depois, foi brutalmente... ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 17h26 (Atualizado em 13/03/2025 - 17h26 ) twitter

O assassinato de Vitória Regina de Souza chocou o país pela brutalidade e ainda levanta perguntas sem resposta. O que começou como um desaparecimento, revelou ser um crime marcado por tortura e crueldade. Mas quem era Vitória, a jovem que comemorava um novo emprego e fazia planos para o futuro?

Para entender melhor essa tragédia e os detalhes do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

