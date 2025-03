Caso Vitória: Maicol diz que matou adolescente para ocultar traição à esposa Durante a confissão do caso Vitória, Maicol relatou que a jovem sequer teve tempo de gritar antes de ser esfaqueada e morta dentro... ND Mais|Do R7 19/03/2025 - 14h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h26 ) twitter

A confissão de Maicol Antonio Sales dos Santos, principal suspeito do caso Vitória, trouxe novos detalhes à dinâmica do crime. Em depoimento à Polícia Civil na terça-feira (18), o homem de 26 anos disse que teve um “envolvimento” com a adolescente há cerca de um ano e meio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante.

