Caso Vitória: o que é stalker, hipótese da polícia para suspeito após achar foto de faca e arma

Após uma análise pericial no celular de Maicol Antônio Sales dos Santos, principal suspeito do assassinato de Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, em Cajamar (SP), a polícia acredita que ele é um stalker e que o crime foi planejado com meses de antecedência. A hipótese ganhou força após arquivos recuperados do aparelho mostrarem que o suspeito guardava muitas imagens da adolescente, além de ter enviado fotos de facas e armas para ela.

Para entender todos os detalhes desse caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

