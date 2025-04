Caso Vitória: sangue da jovem é achado no banheiro de Maicol Investigação conclui que Maicol, suspeito que confessou o assassinato, foi o único autor no caso Vitória em Cajamar ND Mais|Do R7 17/04/2025 - 21h45 (Atualizado em 17/04/2025 - 21h45 ) twitter

O laudo final da perícia do caso Vitória, divulgado na quarta-feira (16), constatou a presença de sangue da vítima no batente da porta do banheiro de Maicol Antonio Sales dos Santos. O suspeito confessou o assassinato da jovem em depoimento à Polícia Civil em 17 de março. Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, foi encontrada morta, degolada e com o cabelo raspado em uma área de mata em Cajamar, na Grande São Paulo, em 5 de março. Ela estava desaparecida desde a madrugada de 27 de fevereiro, quando deixou o shopping onde trabalhava.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

