Casos de dengue aumentam 200% por semana em SC e Secretaria da Saúde faz alerta

O governo de Santa Catarina emitiu um alerta sobre o aumento dos casos de dengue com a proximidade do verão. Conforme a Dive (Diretoria de Vigilância Epidemiológica), nas últimas semanas o número de casos no estado subiu de 150 semanais para 450. O órgão avisa que os números devem subir ainda mais com a chegada da alta estação.

Para mais informações sobre o aumento alarmante dos casos de dengue em SC, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

