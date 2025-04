Casos de dengue caem 99,7% em cidade de SC nos primeiros meses de 2025 Até o momento, 11.688 pessoas do público-alvo já foram vacinadas na cidade ND Mais|Do R7 30/04/2025 - 17h41 (Atualizado em 30/04/2025 - 17h41 ) twitter

A Secretaria de Saúde divulgou que os casos de dengue em Blumenau caíram 99,7% nos primeiros meses de 2025. O comparativo foi feito entre os períodos de 31 de dezembro de 2023 a 27 de abril de 2024 e de 29 de dezembro de 2024 a 26 de abril de 2025 e mostra a redução de 44.447 casos confirmados para apenas 137.

Para mais detalhes sobre essa queda significativa e as medidas de combate à dengue, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

