Casos de violência armada contra mulheres crescem 23% em um ano no Brasil, aponta pesquisa Levantamento do Instituto da Paz aponta que 46% das agressões armadas não letais contra mulheres em 2023 foram cometidas por pessoas... ND Mais|Do R7 08/03/2025 - 19h45

Mesmo com a redução geral do número de homicídios no Brasil, a violência armada segue sendo uma ameaça para as mulheres. Em 2023, 3.946 mulheres foram assassinadas no país, sendo que metade dessas mortes foi provocada por armas de fogo.

Saiba mais sobre essa alarmante realidade e as implicações para a segurança das mulheres no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

