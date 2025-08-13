Logo R7.com
Castelinho ‘escondido’ em Blumenau guarda segredo de mais de 100 anos; veja fotos

Residência de escritora e patrimônio tombado, Castelinho da Hering tem arquitetura germânica.

ND Mais|Do R7

Em meio à prédios modernos que compõem o bairro Bom Retiro, um dos mais antigos e tradicionais de Blumenau, está o Castelinho, uma construção singular que parece fugir do tempo e do ritmo acelerado da cidade. Construído em 1922, o imóvel centenário é uma verdadeira joia arquitetônica e histórica, marcada pelo estilo germânico e por uma importância cultural que ultrapassa seus limites físicos.

