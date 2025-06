Castigada pelo granizo, São Bento do Sul decreta emergência com 80 casas atingidas Defesa Civil municipal estima que 325 pessoas foram afetadas pelo temporal que atingiu a região na madrugada de quinta-feira (5) ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 11h17 (Atualizado em 06/06/2025 - 11h17 ) twitter

São Bento do Sul, no Planalto Norte catarinense, decretou emergência após ser atingida na madrugada dessa quinta-feira (5) por uma forte chuva de granizo. Segundo a Defesa Civil municipal, o temporal danificou 80 casas na cidade. Com isso, cerca de 325 pessoas foram afetadas. Além disso, um idoso precisou ser acolhido na casa de um parente.

Saiba mais sobre a situação e as medidas adotadas consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

