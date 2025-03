Catarinense 2025: Chapecoense e Avaí empatam em jogo com gol relâmpago e 8 minutos de VAR Primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense 2025 terminou com o empate em 2 a 2 entre Chapecoense e Avaí neste sábado (15) ND Mais|Do R7 16/03/2025 - 05h06 (Atualizado em 16/03/2025 - 05h06 ) twitter

Tudo igual entre Chapecoense e Avaí, que empataram em 2 a 2 no primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense 2025, no Estádio Josué Annoni, em Xanxerê. A partida teve gol relâmpago, um artilheiro improvável e oito minutos para que o VAR validasse uma bola na rede.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante confronto!

