Catarinense André Baran conquista terceiro vice no ano beach tennis Este foi o terceiro torneio do circuito mundial na atual temporada e a terceira final disputada por André Baran ND Mais|Do R7 31/03/2025 - 22h45 (Atualizado em 31/03/2025 - 22h45 )

O beach tennista catarinense André Baran disputou no último domingo (30) mais uma final na temporada e alcançou o vice-campeonato no BT400 de Balneário Camboriú. Ao lado de Michele Cappelletti, foi derrotado por Mattia Spoto e Nicolas Gianotti, dupla número 1 do mundo, na decisão por parciais de 6/1 e 6/0.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante competição!

