Catarinense conquista ouro na Copa do Mundo de Remo na Itália

A catarinense Marcela Teixeira conquistou a medalha de ouro da Copa do Mundo de Remo na categoria PR3, junto com Aline Dumas, Erik Lima e Gabriel Mendes em Varese, na Itália, no fim de semana. Marcela e a equipe paralímpica completaram a distância de 2 mil metros em 7min03s45 para ficar com o ouro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa conquista emocionante!

