Catarinense de 5 anos entra para grupo de brasileiros superinteligentes com QI impressionante

Zayan Frizon Marques, de apenas 5 anos, faz parte do seleto grupo dos 5 mil brasileiros superinteligentes. O pequeno, de São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, foi aprovado na Associação Mensa Brasil com um QI (Quociente de inteligência) médio de 140 pontos.

Saiba mais sobre essa história inspiradora e o futuro brilhante de Zayan no ND Mais.

