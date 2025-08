Catarinense desiste de guerra na Ucrânia após chegar no país: ‘Não pagavam o prometido’ Magdiel Constantino Bastos buscava futuro melhor, mas foi alertado sobre riscos e descaso com estrangeiros ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 01h37 (Atualizado em 06/08/2025 - 01h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Magdiel Constantino Bastos, de 35 anos, deixou Imbituba, no Sul de Santa Catarina, para servir à guerra na Ucrânia. Com o objetivo de se tornar militar e garantir uma vida melhor aos três filhos, ele embarcou no dia 19 de julho, mas retornou ao Brasil apenas uma semana depois. Ao ter contato com a realidade do conflito e as condições de recrutamento de estrangeiros, o imbitubense desistiu da missão. Ele deixou a Ucrânia no dia 21, mesmo dia em que chegou ao país.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa história impressionante!

Leia Mais em ND Mais:

Bombeiros ampliam buscas por jovem desaparecido no Rio Mampituba com apoio gaúcho

Prefeita vira ‘atriz’ para divulgar novo serviço de saúde em cidade de SC

Catarinenses podem pagar IPVA via Pix a partir deste mês de agosto; saiba como fazer