Catarinense é a maior marca brasileira de bebidas energéticas com crescimento de 50% ao ano Baly Brasil, indústria de bebidas com sede em Santa Catarina, é líder isolada no segmento de energéticos saborizados no país ND Mais|Do R7 03/05/2025 - 07h39 (Atualizado em 03/05/2025 - 07h39 )

A indústria de bebidas Baly Brasil mantém um crescimento médio anual de 50%, segundo dados da Scanntech, empresa de inteligência de mercado. O desempenho acelerado é atribuído a uma gestão inovadora, estratégica e ágil, além de uma escuta ativa das demandas dos consumidores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra como a Baly Brasil se tornou uma referência no mercado de bebidas energéticas!

