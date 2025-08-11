Catarinense que perdeu a memória nos EUA se reapaixonou pela esposa: ‘História de filme’ Raphael e Jéssica estão juntos há 11 anos. Em 2022, após ser atropelado, ele perdeu a memória e esqueceu a esposa. Mas acabou se reapaixonando... ND Mais|Do R7 10/08/2025 - 21h57 (Atualizado em 10/08/2025 - 21h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O romance vivido por Adam Sandler e Drew Barrymore em 50 First Dates (2004), ou “Como se Fosse a Primeira Vez” no Brasil, era o meu o filme favorito da adolescência. O amor romântico vivido por Henry e Lucy poderia ter ficado só na ficção, se não fosse pela história do catarinense que perdeu a memória e se emocionou lembrando de uma música da infância. Tudo o que aconteceu ao longo de duas décadas foi deletado da memória de Raphael Campos depois que ele foi atropelado por um carro enquanto passeava com os cachorros, em 2022. Ele e a esposa, Jéssica de Souza, vivem em Norwood, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, onde o acidente aconteceu. De lá para cá, o casal vive um amor digno da sétima arte.

Para saber mais sobre essa emocionante história de amor e superação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Voltar a respirar’: cirurgia em SC retira 700 g de tumores faciais de paciente com doença rara

Cavernas pré-históricas de SC guardam registros de animais gigantes extintos há 10 mil anos

Incêndio e recomeço: músico de Blumenau transforma dor em união familiar