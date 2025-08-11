Logo R7.com
Catarinense que viajou o mundo com Pop 100 morre em acidente com tia no Chile

Alex Tibola percorreu mais de 80 países em cinco anos e estava a caminho de uma nova aventura quando sofreu o acidente

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O catarinense Alex Tibola, de 35 anos, conhecido por realizar uma volta ao mundo pilotando uma Honda Pop 100, morreu nesse sábado (9) em um acidente de trânsito no Chile. Ele estava acompanhado de sua tia Liane Tibola, que não resistiu aos ferimentos.

