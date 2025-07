Catarinense suspeito de agredir e manter namorada em cárcere é preso em outro estado Homem, que morava em Imbituba, foi encontrado em uma casa alugada na cidade de Guaíba na terça-feira (1°) ND Mais|Do R7 03/07/2025 - 04h15 (Atualizado em 03/07/2025 - 04h15 ) twitter

Um homem, investigado por sequestro, cárcere privado, lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas contra a namorada, foi preso em Guaíba, no Rio Grande do Sul, na terça-feira (1°). O casal morava em Imbituba, no Litoral Sul de Santa Catarina.

